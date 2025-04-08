Автоэксперт Каблинова: в будущем парковка может стать доступна только очень богатым людям

Автоэксперт Юлия Каблинова выступила против повышения штрафов за неоплату парковки. Из-за подобных мер в ближайшее время стоянки станут доступны только очень обеспеченным людям, заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.
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