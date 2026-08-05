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Власти ХМАО отказались достраивать «свечку» «Газпрома» в Сургуте и выставили ее на торги

Власти ХМАО отказались достраивать «свечку» «Газпрома» в Сургуте и выставили ее на торги

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) выставили на аукцион недостроенный офис ООО «Газпром переработка» в Сургуте с начальной ценой лота в 956,29 млн рублей (с учетом НДС).

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