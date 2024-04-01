Каменский о «Барысе»: «Изменений дат проведения сезона не будет, могут быть только отдельно для них. Будем искать компромисс»

Ранее генеральный директор клуба из Астаны Борис Иванищев сообщил, что обратится в лигу по поводу сохранения текущих сроков сезона Фонбет чемпионата КХЛ: «Продление до 31 мая влечет за собой риски для клуба и всего хоккея Казахстана».