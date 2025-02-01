6 жестов на первом свидании, которые подскажут, будет ли второе

Идеально, если на первом свидании у вас получится раскрыть личность человека. Паулина Золотинская, полимодальный психолог, автор терапевтической книги «Роман с абьюзом, или Не называйте это любовью», уверена, что это возможно.
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