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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бой Фьюри и Джошуа могут перенести на 2027 год. Сейчас приоритетное место проведения – Madison Square Garden в Нью-Йорке (The Telegraph)

Потенциальный бой в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа может пройти в ноябре 2026-го на стадионе Madison Square Garden.

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