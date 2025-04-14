Завершить строительство планируют в следующем году В Выборге началось строительство поликлиники, которая будет включать отделения стоматологии, хирургии, лучевой диагностики, лечебной физкультуры, а также стационар.
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