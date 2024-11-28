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Бородина после примирения с Собчак назвала ее сестрой

Бородина после примирения с Собчак назвала ее сестрой

Ксения Бородина поделилась своими мыслями о отношениях с журналисткой Ксенией Собчак. Осенью этого года они смогли помириться после очередной ссоры, и, как объяснила экс-ведущая «Дома-2», сейчас все у них в порядке.

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