Аналитик считает, что Sony ответит на сделку Xbox с Activision собственным крупным пр...

Аналитик считает, что Sony ответит на сделку Xbox с Activision собственным крупным приобретениемКомпания Sony Interactive Entertainment может ответить на приобретение компанией Microsoft компании Activision Blizzard собственной крупной сделкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)