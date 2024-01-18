В Госдуму внесли проект о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается дополнительное свидание обвиняемой женщины с ребенком до 14 лет или мужчины, если он один воспитывает такого ребенка в течение месяца.
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