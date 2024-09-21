Житель Чеченской Республики предстанет перед судом за совершение десяти краж на 718 тысяч рублей

Следователями отдела МВД России по Гудермесскому району завершено расследование хищений денежных средств из автомобилей 10 местных жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Самарской области участковые уполномоченные полиции пресекли факт фиктивной регистрации иностранных граждан
- Расчеты гаубиц Д-20 Воздушно-десантных войск уничтожили скопление живой силы ВСУ и полевой склад боеприпасов в приграничном районе Курской области
- Сотрудники уголовного розыска раскрыли мошенничество в Краснодарском крае
Свежие комментарии