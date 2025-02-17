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Самый неожиданный поворот сюжета в новой серии «Сказочного патруля»

В прошлом эпизоде «Сказочного патруля» Несмеяна упала в волшебный огонь и пропала. Девочки и напуганная Марена не могут оставить её без помощи! Патруль бросается выручать свою одногруппницу вместе со злодейкой.

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