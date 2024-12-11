США дали кредит Украине на 20 млрд долларов. Долг будет погашен за счет России

Америка дала Украине 20 млрд долларов в рамках кредита G7. Интересен тот факт, что Киев будет возвращать его за счет России, а именно задолженность планируется погасить доходами от российских замороженных активов.
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