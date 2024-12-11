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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

США дали кредит Украине на 20 млрд долларов. Долг будет погашен за счет России

Америка дала Украине 20 млрд долларов в рамках кредита G7. Интересен тот факт, что Киев будет возвращать его за счет России, а именно задолженность планируется погасить доходами от российских замороженных активов.

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