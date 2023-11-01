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В ООН назвали военным преступлением удар по лагерю беженцев в Газе

В ООН назвали военным преступлением удар по лагерю беженцев в Газе

ЖЕНЕВА, 1 ноября, ФедералПресс. Удары Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа могут быть приравнены к военному преступлению, поскольку их можно рассматривать как несоразмерные, заявили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

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