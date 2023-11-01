В ООН назвали военным преступлением удар по лагерю беженцев в Газе

ЖЕНЕВА, 1 ноября, ФедералПресс. Удары Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа могут быть приравнены к военному преступлению, поскольку их можно рассматривать как несоразмерные, заявили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.