Депутаты рассказали о рисках невыполнения указов президента в ХМАО

Властям Ханты-Мансийского автономного округа необходимо изыскать дополнительные бюджетные средства для выполнения так называемых майских указов президента Владимира Путина от 2012 года о повышении средней заработной платы для медицинского персонала.
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