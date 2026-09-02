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В Лихославле открылись первые кадетские классы МВД России

В Лихославле открылись первые кадетские классы МВД России

В Тверской области открылись новые кадетские классы МВД России. Первое сентября в Лихославльской средней общеобразовательной школе № 2 имени Героя России Р.

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