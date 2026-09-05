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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шулак остался капитаном «Адмирала». Завгородний, Волков, Муранов и Усманов – ассистенты

Защитник « Адмирала » Либор Шулак будет капитаном команды в Фонбет Чемпионате КХЛ-2026/27.  Таким образом, 32-летний чех, выступающий за клуб с 2021 года (с перерывом) сохранил нашивку.

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