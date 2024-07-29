Эрдоган заявил, что Турция может «войти» в Израиль, как в Ливию и Карабах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
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