Вдове Андрея Миронова диагностировали неизлечимую форму рака

Народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина во время пресс-конференции, посвященной 111-летию со дня рождения композитора, народного артиста СССР Тихона Хренникова и премьере «Гусарская баллада», которая откроет 95-й театральный сезон Театра Российской армии.
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