Путин отметил популярность Вьетнама у российских туристов

LUONG THAI LINH/EPA/TASS Многие россияне выбирают Вьетнам для своих отпусков и путешествий, только за первую половину 2026 года эту страну посетили свыше 800 тысяч туристов из РФ.
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