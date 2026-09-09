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Путин отметил популярность Вьетнама у российских туристов

Путин отметил популярность Вьетнама у российских туристов

LUONG THAI LINH/EPA/TASS Многие россияне выбирают Вьетнам для своих отпусков и путешествий, только за первую половину 2026 года эту страну посетили свыше 800 тысяч туристов из РФ.

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