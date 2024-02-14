Спортивная пара из СВАО стала лучшей по акробатическому рок-н-роллу

Второй год подряд в категории “А класс – микст” (мальчики и девочки) 11-летние Илья Сычев из Марьиной рощи и Аустея Садаускайте из Ярославского района стали лучшей парой Москвы по акробатическому рок-н-роллу.
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