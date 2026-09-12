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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конор – о возвращении: «Не буду торопиться. У меня достаточно времени для восстановления»

Конор Макгрегор рассказал, когда может вернуться после травмы.  «С учетом достижений современной медицины восстановление должно пройти быстро.

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