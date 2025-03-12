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Перед матчем в Ереване Olimpbet вспоминаеn, в какой атмосфере прошла предыдущая игра сборной Казахстана по футзалу.

Перед матчем в Ереване Olimpbet вспоминаеn, в какой атмосфере прошла предыдущая игра сборной Казахстана по футзалу.

Матч сборной Казахстана против Албании не обещал большой интриги. Однако, помимо происходящего на паркете, на трибунах дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова царила очень теплая атмосфера.

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