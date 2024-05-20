В России 21 мая празднуют День Тихоокеанского флота: чем прославился, краткая история Татьяна КононоваМоряки Краснознаменного Тихоокеанского флота России отмечают свой официальный День Рождения 21 мая и получают поздравления в этот день.
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