Как можно получить статус ветерана боевых действий в СВО – инструкция и сроки

Военнослужащие, проходящие службу в СВО, мобилизованные, могут оформить для себя определенные льготы, статус ветерана боевых действия, чтобы на законных основаниях получать компенсацию затрат на лечение, оплату коммунальных услуг, однако не все знают, как это осуществить.
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