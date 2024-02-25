Как можно получить статус ветерана боевых действий в СВО – инструкция и сроки

Военнослужащие, проходящие службу в СВО, мобилизованные, могут оформить для себя определенные льготы, статус ветерана боевых действия, чтобы на законных основаниях получать компенсацию затрат на лечение, оплату коммунальных услуг, однако не все знают, как это осуществить.