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Ереван и Баку отводят войска вблизи Тавуша: Армянские спецслужбы не стали молчать

Ереван и Баку отводят войска вблизи Тавуша: Армянские спецслужбы не стали молчать

СНБ Армении подтвердило, что с 24 мая границу в Тавушской области начнут охранять пограничникиСлужба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщает, что с сегодняшнего дня охраной границ в Тавушской области будут заниматься пограничные войска.

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