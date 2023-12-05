Суд вынес приговор офицерам ВС России, не предотвратившим атаку ВСУ

В Московском 2-м Западном окружном военном суде вынесен исторический приговор, впервые направленный против офицеров Вооруженных Сил России, которые не смогли предотвратить атаку со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
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