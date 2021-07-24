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В Китае впервые умер человек от высокопатогенного птичьего гриппа

В Китае впервые умер человек от высокопатогенного птичьего гриппа

Три человека в Китае заразились высокопатогенным вирусом птичьего гриппа H5N6, один из них умер. Как сообщается на сайте департамента здравоохранения Гонконга, скончалась 51-летняя жительница провинции Сычуань — она контактировала с домашней птицей.

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