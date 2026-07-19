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Царьград

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Магнитные бури 21–22 июля: пик в Самарской области

Магнитные бури 21–22 июля: пик в Самарской области

Жителей Самарской области на следующей неделе ожидает нестабильная геомагнитная обстановка. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, наиболее интенсивные магнитные бури прогнозируются 21 и 22 июля.

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