Магнитные бури 21–22 июля: пик в Самарской области

Жителей Самарской области на следующей неделе ожидает нестабильная геомагнитная обстановка. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, наиболее интенсивные магнитные бури прогнозируются 21 и 22 июля.
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