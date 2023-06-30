Уголовное дело в отношении экс-депутата ЗСПК Ищенко передано в суд

Прокуратура Первомайского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора ООО СК СЗ «Аврора-строй» и бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края Андрея Ищенко, сообщает PRIMPRESS.
Прокуратура Первомайского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора ООО СК СЗ «Аврора-строй» и бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края Андрея Ищенко, сообщает PRIMPRESS.
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