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Что надо делать 22 июля на Панкратия и Кирилла

Что надо делать 22 июля на Панкратия и Кирилла

22 июля православные верующие вспоминают священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, а в народном календаре этот день получил тёплые и «урожайные» названия — Панкратий-огуречник и Кирилл-рассадник.

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