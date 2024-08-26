Казанда метро станцияләре янында гриппка каршы вакцинация пунктлары эшли башлады

Казанда метро станцияләре янында гриппка каршы мобиль вакцинация пунктлары эшли башлады. «Татар-информ» хәбәр иткәнчә, «Авиатөзелеш», «Яшьлек», «Кәҗә бистәсе», «Тукай мәйданы», «Җиңү проспекты» һәм «Имәнлек» метро станцияләре янында гриппка каршы прививка ясыйлар.
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