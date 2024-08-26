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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Казанда метро станцияләре янында гриппка каршы вакцинация пунктлары эшли башлады

Казанда метро станцияләре янында гриппка каршы вакцинация пунктлары эшли башлады

Казанда метро станцияләре янында гриппка каршы мобиль вакцинация пунктлары эшли башлады. «Татар-информ» хәбәр иткәнчә, «Авиатөзелеш», «Яшьлек», «Кәҗә бистәсе», «Тукай мәйданы», «Җиңү проспекты» һәм «Имәнлек» метро станцияләре янында гриппка каршы прививка ясыйлар.

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