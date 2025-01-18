«Металлург» проиграл по буллитам одному из аутсайдеров КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в Хабаровске уступил «Амуру» по итогам серии буллистов – 2:3. Как передает корреспондент РИА «Новый День», встречи с «Амуром» на его домашней арене проходят традиционно тяжело для всех клубов КХЛ.