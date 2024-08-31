Финэксперт Матвеева: обязательные траты студента должны составлять 70% от дохода

Студентам стоит завести привычку записывать, куда и сколько вы потратили. Такая идея кажется слишком скучной и трудозатратной, однако к ней быстро привыкаешь и скоро начинаешь видеть пользу, рассказала "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии