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Парламентская газета

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В оперштабе кабмина раскрыли новые сценарии борьбы с мошенниками

В оперштабе кабмина раскрыли новые сценарии борьбы с мошенниками

Оперштаб Правительства по борьбе с кибермошенничеством согласовал несколько новых сценариев для применения в государственной информационной системе «Антифрод», к которой на июнь были подключены 12 организаций.

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