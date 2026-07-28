В оперштабе кабмина раскрыли новые сценарии борьбы с мошенниками

Оперштаб Правительства по борьбе с кибермошенничеством согласовал несколько новых сценариев для применения в государственной информационной системе «Антифрод», к которой на июнь были подключены 12 организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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