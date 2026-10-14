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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Горбачева и Федченко столкнулись с трехчасовой задержкой рейса по пути на турнир в Будапеште

Фигуристка Алина Горбачева и ее тренер Софья Федченко столкнулись с трехчасовой задержкой авиарейса по пути на челленджер Budapest Trophy.

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