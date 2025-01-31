Самые горячие российские знаменитости января 2025 года! Очень много запредельно откровенных фото и видео

МакSим, Люся Чеботина, Клава Кока и много кто еще — самые желанные девушки страны! Кадры, от которых встанет лед на реке! фото: соцсети Ясно теперь, почему январь такой аномально знойный — в этом году в этом месяце совершенно небывалое количество российских знаменитостей поделилось нереально жаркими и откровенными фото и видео себя! Оказывается, на зиму актрисы, певицы, ведущие, блогеры и иные отечественные звезды не укладываются в берлогу и не впадают в спячку, а улетают в теплые края.