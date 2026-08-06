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"Мы уже не вернемся": что означает загадочное сообщение от семьи Усольцевых

"Мы уже не вернемся": что означает загадочное сообщение от семьи Усольцевых

История исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края получила неожиданное продолжение. Почти через десять месяцев после того, как Сергей, Ирина и их дочь Арина бесследно пропали, друг семьи Валентин Дегтерев получил анонимное письмо с прикрепленной аудиозаписью, пишет aif.

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