Крейн и его напарник отлично общаются с «Суперзвёздами», а Нини из команды «Мечта» злится на Вжух-Вжух за её прозвище и хочет доказать всем, что именно она — принцесса трека.
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