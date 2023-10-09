Песков: в графике Путина нет контактов с главами Израиля и Палестины

Global Look Press/Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool В графике президента РФ Владимира Путина пока не запланированы контакты с властями Израиля и Палестины, сообщил журналистам на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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