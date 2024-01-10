Россия долго делала вид, что не замечает «выходки» Ротару, но в итоге национализирует её недвижимость в Ялте

Причём арестовать можно и по тихому и осудить. Была - и нету. Никуда никому об этом не сообщать до окончания СВО.

Резидент 007

Кроме этой виллы у неё есть дача недалеко от Никитского ботанического сада и квартира в Ялте по ул. Гоголя. Ещё её сын имеет 3х комнатную квартиру по ул. Макаренко. Ранее она публично переводила деньги для ВСУ. Сегодня пришло время всё их имущество конфисковать, а вырученные деньги направить на СВО.