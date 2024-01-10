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Россия долго делала вид, что не замечает «выходки» Ротару, но в итоге национализирует её недвижимость в Ялте

Россия долго делала вид, что не замечает «выходки» Ротару, но в итоге национализирует её недвижимость в Ялте

Так уж повелось в России, что чиновники в больших кабинетах власти могут долго-долго не обращать внимания, когда народ критикует известных творческих личностей.

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Комментарии
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Н
НС
Причём арестовать можно и по тихому и осудить. Была - и нету. Никуда никому об этом не сообщать до окончания СВО.
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22 час.
Резидент 007
Кроме этой виллы у неё есть дача недалеко от Никитского ботанического сада и квартира в Ялте по ул. Гоголя. Ещё её сын имеет 3х комнатную квартиру по ул. Макаренко. Ранее она публично переводила деньги для ВСУ. Сегодня пришло время всё их имущество конфисковать, а вырученные деньги направить на СВО.
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20 час.
михаил соколов
Не надо из безпринцыпных людей делать героев, пускай на передовой великим украм поёт может ей больше понравиться!
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17 час.

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