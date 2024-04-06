В России сильно подешевели бизнес-седаны и кроссоверы Chery

Китайская марка обновила прайс-листы, скорректировав цены на автомобили 2023 и 2024 годов выпуска. Больше всего сэкономить удастся при покупке «прошлогодних» бизнес-седанов Arrizo 8: прямая выгода составляет 460 тысяч рублей, причём речь идёт об уменьшении цен без всяких оговорок.