«Невежество и глупость». Реакция Европы на отказ украинца от рукопожатия с россиянином Головиным в ЛЧ

Зачем так поступать?Матч «Монако» и «Бенфики» в Лиге чемпионов получился максимально насыщенным. Судите сами — пять засчитанных мячей и два отмененных, красная карточка монегаску Уилфриду Синго и куча моментов от обеих команд.
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