Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Санкт-Петербурге все решает азербайджанская диаспора — много лет на беспредел полиция не реагирует

В Санкт-Петербурге все решает азербайджанская диаспора — много лет на беспредел полиция не реагирует

Юрий Кот Очень расстроил пост военного журналиста Романа Сапонькова в связи с резонансом новостей об азербайджанском беспределе в Санкт-Петербурге.

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Комментарии
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Владимир Барышев
Когда Путин, задает на разных встречах вопрос, &quot;хотите чтобы было  как во Франции&quot;, многие граждане,  глядя на весь этот чужеродный беспредел, на улицах наших городов, наверное очень задумаются, а что ответить &quot;гаранту  наших прав&quot;? Не пора ли власти, начать наведение порядка в стране начав с самой власти, позволяющей такой беспредел и бардак   в стране!
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9 час.
вячеслав рюмин
Какое ничтожество правит Россией, когда целый район во второй столице, контролирует какой-то Турал. Кому народ платит налоги и содержит никчемную власть? Это какая-то дремучая, плевавшая на всех, средневековая, ублюдочная, первобытная, ненасытная многоголовая гидра и отрубание нескольких голов ничего не даст. Только тотальное уничтожение и переселение подонков на Севера даст результат. Но при нынешней власти этого не будет. Нужен новый Сталин.
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8 час.
Виталий Чуваев
Для борьбы с организованной националистической преступностью ужно возродить послевоенный опыт СССР в г.Одессе. Маршал Жуков провоцировал преступников на преступления с помощью &quot;подставок&quot;. Под видом безопасной парочки молодых влюблённых профессиональные вооружённые сотрудники армейской разведки просто растрел вали нападавших. Следов не оставляли. Но скоро все поняли, кто, как и зачем &quot;мочит&quot; бандитов, против которых законные методы не работали...
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4 час.

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