В Санкт-Петербурге все решает азербайджанская диаспора — много лет на беспредел полиция не реагирует

Владимир Барышев Когда Путин, задает на разных встречах вопрос, "хотите чтобы было как во Франции", многие граждане, глядя на весь этот чужеродный беспредел, на улицах наших городов, наверное очень задумаются, а что ответить "гаранту наших прав"? Не пора ли власти, начать наведение порядка в стране начав с самой власти, позволяющей такой беспредел и бардак в стране!

вячеслав рюмин Какое ничтожество правит Россией, когда целый район во второй столице, контролирует какой-то Турал. Кому народ платит налоги и содержит никчемную власть? Это какая-то дремучая, плевавшая на всех, средневековая, ублюдочная, первобытная, ненасытная многоголовая гидра и отрубание нескольких голов ничего не даст. Только тотальное уничтожение и переселение подонков на Севера даст результат. Но при нынешней власти этого не будет. Нужен новый Сталин.