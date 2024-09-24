По делу о хищении при строительстве «Газпром Арены» арестовали имущество завода

Речь о земельном участке площадью 20 тысяч квадратных метров и двух нежилых зданиях Суд арестовал пятьдесят процентов долей и имущество ООО «Курский электромеханический Завод» (КЭМЗ) в рамках дела о хищении средств при строительстве стадиона «Газпром Арена» в Петербурге.