Царьград

5 064 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Блохин
    Сергею Карякину +++++++!!!Досье на Аркадия ...
  • Василий Блохин
    А кого там на Украине жалеет наша власть.Там ведь всего 1%,который к русским относится нейтрально,остальные нас ненав...Дошли до малышей:...
  • Алексей Александрович Зеленов
    И медаль на всю  задницу, деревянную, чтоб не потоп, сердеШный.Беглецы начали во...

Председатель СК РФ взял под контроль дело о гибели троих человек при обрушении балкона в Сочи

Председатель СК РФ взял под контроль дело о гибели троих человек при обрушении балкона в Сочи

Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах произошедшего.Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела об обрушении балкона в многоквартирном доме Сочи, в результате которого погибли три человека.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх