Председатель СК РФ взял под контроль дело о гибели троих человек при обрушении балкона в Сочи

Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах произошедшего.Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела об обрушении балкона в многоквартирном доме Сочи, в результате которого погибли три человека.
Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах произошедшего.Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела об обрушении балкона в многоквартирном доме Сочи, в результате которого погибли три человека.
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