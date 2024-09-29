В «Эспаньоле» заявили о запуске Telegram-бота для сдачи военных ВСУ в плен

В Telegram создан бот для украинских военных, желающих сдаться в плен, рассказал замначальника информационно-аналитического центра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» Евгений Рассказов с позывным Топаз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии