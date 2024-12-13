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Команда Трампа начала изучать возможность сокращения банковских регуляторов

Команда Трампа начала изучать возможность сокращения банковских регуляторов

Переходная команда Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения, слияния или ликвидации ключевых банковских регуляторов США, включая Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC), 13 декабря сообщает Wall Street Journal.

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