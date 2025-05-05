Волонтеры Сбера приняли участие в восстановлении территории усадьбы Бальмонта

Сотрудники Ивановского отделения Среднерусского банка Сбербанка совместно с администрацией Семейкинского сельского поселения, а также внучатым племянником Константина Бальмонта Михаилом Бальмонтом провели волонтерскую акцию по благоустройству территории, где ранее находилась усадьба семьи Бальмонтов.
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