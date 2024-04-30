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FiNE NEWS

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Дугин объяснил нелюбовь к Путину за рубежом

Дугин объяснил нелюбовь к Путину за рубежом

Дугин: Путину не симпатизируют за рубежом из-за традиционных ценностей Президент России Владимир Путин после прихода к власти стал защищать традиционные ценности, что отпугнуло сторонников глобальной прогрессивной повестки за рубежом.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Это не &quot;нелюбовь&quot; - это страх и зависть.
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