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«Зачем ему вообще невеста?»: самолюбование жениха, отсутствие Загитовой и Тутберидзе, секретное видео, игнор матери — что происходило на свадьбе Медведевой и Гайнутдинова

«Зачем ему вообще невеста?»: самолюбование жениха, отсутствие Загитовой и Тутберидзе, секретное видео, игнор матери — что происходило на свадьбе Медведевой и Гайнутдинова

В самом центре Москвы, в стенах роскошного пятизвёздочного отеля The Carlton, недавно прогремело одно из самых ярких светских событий уходящего лета.

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